Van Zanen: zwarte dag in Den Haag, we moeten elkaar vasthouden

Binnenland

„Den Haag gaat de nacht in na een hele zwarte dag”, zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen na afloop van een bewonersbijeenkomst over de explosies aan de Tarwekamp. „Maar we moeten elkaar ook een beetje vasthouden. En ook in de zekerheid blijven dat het beste wat Den Haag en Nederland te bieden hebben aan mensen in nood vandaag getoond is.”