Vijfde dode onder puin vandaan gehaald in Den Haag

Eerder werden al vier lichamen geborgen. Rond 18.00 uur vonden reddingswerkers iemand die nog in leven was. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

In totaal zijn vier gewonden naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer. Een slachtoffer is nagekeken door de ambulancedienst en daarna naar een opvanglocatie gebracht.