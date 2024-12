Zelensky sprak met Macron en Trump over Oekraïne en vrede

Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de aanstaande president Donald Trump bijgepraat over de situatie in Oekraïne. Dat schreef Zelensky op X na afloop van zijn ontmoeting met Trump en de Franse president Emmanuel Macron in Parijs. Hij bedankte Macron voor het organiseren van de bijeenkomst.