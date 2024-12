Vierde dode onder puin vandaan gehaald in Den Haag

Eerder werden al drie lichamen geborgen. Daarna vonden reddingswerkers iemand die nog in leven was. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een politiewoordvoerder ter plekke laat weten dat er nog niets bekend wordt gemaakt over de toestand van het slachtoffer. Ook over de identiteit van de mensen die zijn gevonden, is nog niets bekend.

De woordvoerder zegt verder dat er „zo lang als mogelijk” wordt gezocht. „Wellicht vinden we nog andere slachtoffers.” Eerder zei burgemeester Jan van Zanen dat er voor mensen die mogelijk nog onder het puin liggen een „geringe kans op overleven” is, en dat er rekening wordt gehouden met het zwartste scenario.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er onder het puin liggen of hoeveel vermisten er zijn.