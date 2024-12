Syrische minister spreekt van veiligheidskordon rond hoofdstad

Buitenland

De Syrische minister van Binnenlandse Zaken, Mohammed al-Rahmoun, heeft tegen staatsmedia gezegd dat er door de strijdkrachten „een ondoordringbaar veiligheidskordon rond de hoofdstad Damascus” is aangelegd. Dit is een sterk kordon tot in de wijde omtrek van Damascus en niemand kan die verdedigingslinie doorbreken, aldus de bewindsman.