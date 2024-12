Syrische rebellen beloven bescherming instellingen, ook van de VN

Het Israëlische leger berichtte dat het in actie is gekomen bij het dorp Hader om samen met leden van de VN-missie langs de bestandslijn uit de oorlog van 1973 een aanval van rebellen af te slaan. Hader ligt in de zone tussen Syrië en door Israël bezet Syrisch gebied waar personeel van de VN toeziet op de wapenstilstand tussen de buurlanden. Het is een smalle gedemilitariseerde zone die van noord naar zuid over de Golanhoogten gaat, van Libanon naar Jordanië.