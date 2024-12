Trump wil niet dat VS zich met oorlog Syrië bemoeien

Trump schrijft dat het goed mogelijk is dat de rebellen Assad zullen verjagen, net als zijn Russische bondgenoten. Assad wist tijdens de Syrische burgeroorlog, die in 2011 begon, aan de macht te blijven dankzij militaire steun van onder meer Rusland. Volgens Trump kan Rusland nu niet veel voor hem doen „omdat ze zo ontzettend vastzitten in Oekraïne”.

Trump publiceerde zijn bericht vlak voordat hij een ontmoeting had met de Franse president Emmanuel Macron. De Amerikaan is in Parijs voor de plechtige heropening van de Notre-Dame zaterdagavond.

De VS hebben ongeveer duizend soldaten in Syrië, vooral op bases in het oosten van het land.