De weg ging rond 14.20 uur open, sindsdien rijden er auto’s overheen, meldt de ANWB.

De aanleg van de Blankenburgverbinding begon in 2018. De A24 gaat door twee tunnels en sluit aan op de bestaande A15 en A20. Een ritje over de weg kost voor auto’s en bestelwagens 1,51 euro, voor vrachtverkeer en andere zware voertuigen kost een passage 9,13 euro. Het innen van de tol verloopt digitaal via drie private aanbieders of de website van e-Tol.