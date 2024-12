Mogelijk lichaam gevonden in puinhopen aan Tarwekamp

Binnenland

In de puinhopen van de verwoeste portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag is mogelijk een lichaam gevonden. Een verslaggever van het ANP zag hoe een lijkkist naar de ravage werd gedragen en er witte lakens werden gebruikt. De kist werd daarop aan het zicht onttrokken en na enige minuten weggedragen. Een politiewoordvoerder kon nog niet bevestigen of er een lichaam is geborgen.