Rusland, Turkije en Iran eisen onmiddellijk einde gevechten Syrië

Buitenland

Iran, Rusland en Turkije hebben in Qatar overlegd over de toestand in Syrië. Volgens de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zijn de drie landen het erover eens dat alle vijandelijkheden onmiddellijk moeten stoppen. Lavrov zei dat er een dialoog moet komen tussen de regering van president Bashar al Assad en „de legitieme oppositie” in het land.