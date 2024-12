De ingewijden meldden aan persbureau dpa dat de fabriek onderbenut is. Er worden minder voertuigen gemaakt dan waar capaciteit voor is. Ook zouden er niet genoeg mogelijkheden zijn om de productie aan te passen. De fabriek, die in 2008 is opgezet samen met het Chinese SAIC, kan jaarlijks 360.000 auto’s produceren, vooral Volkswagen Passats en Škoda’s.

WirtschaftsWoche meldt dat Volkswagen mogelijk meer Chinese fabrieken wegdoet vanwege overcapaciteit. Vooral fabrieken die modellen van Škoda maken lopen risico, omdat de verkopen van het merk in een vrije val zouden zijn beland. Volkswagen wilde niet reageren tegenover dpa. Het autoconcern kampt met een zwakkere autoverkoop in Europa en China, vooral van elektrische auto’s. Ook heeft Volkswagen last van concurrentie van Chinese elektrische autofabrikanten als BYD.

Eerder hadden ingewijden aan persbureau Bloomberg verteld dat het Duitse autoconcern van plan is de fabriek ten noordwesten van Shanghai te sluiten. Maar volgens het zakenblad zou Volkswagen de fabriek liever verkopen. Een sluiting blijft nog wel een van de opties.

Vorige week werd bekend dat Volkswagen zijn omstreden fabriek in Xinjiang verkoopt. In die regio zou Beijing op grote schaal mensenrechten schenden. Volkswagen en SAIC dragen de productiefaciliteit over aan het staatsbedrijf Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification.

Het Duitse tijdschrift Manager Magazin schreef in september op basis van bronnen dat Volkswagen overweegt tot 30.000 banen te schrappen in Duitsland. Dat zou neerkomen op bijna een kwart van alle banen bij het merk. Ook dreigen in Duitsland fabrieken te sluiten.