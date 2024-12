Telefoonnummer open voor mensen die bezorgd zijn over Tarwekamp

Binnenland

Er is een speciaal telefoonnummer actief voor mensen die zich zorgen maken over familie of naasten die mogelijk slachtoffer zijn van de explosie en brand in de portiekflat aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve. Het team van „Ikzoekmijnnaaste” is bereikbaar op 088 0908 800, meldt de veiligheidsregio. Voor andere vragen over de ramp is de gemeente Den Haag bereikbaar via 14070.