Korpschef: ongeloof en onzekerheid bij mensen in Den Haag

Binnenland

Er is ongeloof en onzekerheid bij zoveel mensen in Den Haag op dit moment, schrijft korpschef van de politie Janny Knol op X. Zaterdagochtend vond er een grote explosie plaats in een portiekflat aan de Tarwekamp. „Ik denk aan hen en aan alle hulpverleners die al sinds vanmorgen vroeg alles op alles zetten.”