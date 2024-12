Van Zanen: we doen er alles aan om mensen te helpen

Binnenland

Er wordt alles aan gedaan om de getroffenen van de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag te helpen, meldt burgemeester Jan van Zanen in een eerste verklaring. Hij is in de ochtend al snel naar de rampplek gegaan en vertrok weer om de hulpdiensten de ruimte te geven. Hij heeft „met eigen ogen gezien dat het om een zeer groot incident gaat”.