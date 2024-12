Brandweer sluit niet uit dat er nog mensen onder puin liggen

Binnenland

De brandweer is nog altijd bezig met de brandbestrijding bij de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag, die zaterdagochtend is getroffen door een explosie. Een woordvoerder zegt dat het „zeker niet uitgesloten is dat er nog mensen onder het puin liggen”. Een specialistisch team kan pas naar mogelijke slachtoffers gaan zoeken als dat veilig is.