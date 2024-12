Ravage rond ingestorte portiekflat in Den Haag

Binnenland

Rond de portiekflat in Den Haag die na een explosie gedeeltelijk is ingestort is een enorme ravage te zien. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De ramen van geparkeerde auto’s zijn door de drukgolf van de explosie vernield, ziet een verslaggever ter plaatse. Door de rook is niet goed te zien of ook omliggende gebouwen schade hebben opgelopen.