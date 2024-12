Hulpdiensten Den Haag houden rekening met 20 slachtoffers

Binnenland

De hulpdiensten die zijn ingezet bij de ingestorte portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag houden er rekening mee dat er twintig slachtoffers kunnen zijn. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn voor dat aantal slachtoffers ambulances onderweg of al ter plaatse. Vier mensen zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen na de explosie nog onder het puin liggen.