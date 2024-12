Meerdere appartementen weggeslagen door explosie in Den Haag

Binnenland

Door de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag zijn meerdere appartementen weggeslagen, ziet een ANP-fotograaf ter plaatse. Volgens hem zijn vijf tot zeven appartementen in de portiekflat met drie verdiepingen weggeslagen. Er is veel rook, waardoor er bijna geen zicht is op de ravage die door de explosie en de brand is ontstaan. Hij spreekt over een „groot gapend gat” waar de appartementen eerst waren.