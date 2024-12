Regerende partij Zuid-Korea: ontslag president onvermijdelijk

Buitenland

De partijleider van de regerende partij in Zuid-Korea liet zaterdagochtend (lokale tijd) weten dat het aftreden van president Yoon Suk-yeol onvermijdelijk is. Volgens de leider, Han Dong-hoon, is de president niet meer in een positie om de publieke taak uit te voeren, ook noemde hij hem een gevaar voor het land.