Trump blijft Pete Hegseth steunen als defensieminister

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal schreef eerder dat Trump Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, overwoog als vervanger voor Hegseth. Trump sprak nu echter alsnog zijn steun uit voor Hegseth. „Pete Hegseth doet het heel goed. Zijn steun is sterk en diep”, schreef Trump eerder op Truth Social. „Hij zal een fantastische, energieke minister van Defensie zijn, iemand die leidt met charisma en vaardigheid. Pete is een WINNAAR en er is niets dat dat kan veranderen!!!”