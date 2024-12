Syrische rebellen zeggen zuidelijke stad Daraa te hebben veroverd

Vrijdag namen de rebellen ook al een van de belangrijkste legerbases in de provincie Daraa over. Ook zouden ze zeker twee grensovergangen bij Jordanië in handen hebben.

De rebellen, aangevoerd door strijders van de jihadistische groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS), begonnen vorige week aan een nieuw offensief en zijn in hoog tempo opgerukt. Ze hebben inmiddels de grote steden Aleppo en Hama veroverd en staan aan de poorten van Homs.