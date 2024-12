Roemeense kandidaat Georgescu: verkiezingsuitspraak hof is coup

Buitenland

De Roemeense presidentskandidaat Calin Georgescu heeft de uitspraak van het hooggerechtshof een „coup” genoemd. Dat deed hij in een verklaring aan nieuwszender Realitatea TV. Ook zei hij in een videoboodschap dat de democratie „onder vuur ligt”. Het hof oordeelde vrijdag dat de presidentsverkiezingen over moeten na Russische inmenging tijdens de verkiezingscampagne.