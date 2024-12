Vermogen Noors staatsfonds naar record van 1,8 biljoen dollar

Economie

Het beheerd vermogen van het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen, de grootste aandelenbelegger ter wereld, is vrijdag naar een recordniveau gestegen van 1,8 biljoen dollar, omgerekend ruim 1700 miljard euro. Het staatsfonds profiteert onder meer van de gestegen beurskoersen. Daarmee is het vermogen van het fonds in vijf jaar tijd verdubbeld.