Stuurloos vrachtschip naar Rotterdamse haven gesleept

Binnenland

Het is de Kustwacht gelukt om een sleepverbinding te maken met het vrachtschip Valday dat vrijdag door de storm stuurloos op de Noordzee dreef. De noodhulpsleper Multraship Commander sleept de Valday nu naar de haven van Rotterdam. Wanneer het schip daar aankomt, is nog onbekend. Dat moet gebeuren in overleg met de Rotterdamse haven.