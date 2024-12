Politie haalt 3780 kilo vuurwerk uit schuurtjes Zoetermeer

De politie had een melding gekregen over de opslag van vuurwerk bij huizen aan de Electrablauw en kwam uit op drie schuurtjes waarin het vuurwerk mogelijk lag. In twee ervan lag daadwerkelijk vuurwerk, en dat is in beslag genomen.

De eigenaar van het vuurwerk is niet aangehouden. Hij wordt op een later moment verhoord, aldus de politie. Ook onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport en de gemeente Zoetermeer onderzoeken de zaak.