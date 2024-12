WHO stuurt experts naar Congo om uitbraak onbekende ziekte

Buitenland

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stuurt een team van experts naar Congo om te helpen een nog onbekende ziekte te bestrijden en te onderzoeken. De ziekte heeft aan tientallen mensen het leven gekost. Het team is al onderweg naar het epicentrum van de uitbraak in de zuidwestelijke provincie Kwango, waar het medicijnen en tests zal brengen.