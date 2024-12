Rotterdamse politie rolt internationaal cybercrimenetwerk op

Binnenland

De Rotterdamse politie heeft samen met Belgische collega’s een groot internationaal cybercrimenetwerk opgerold. In Nederland zijn dinsdag vier mensen aangehouden. Zij worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die in ten minste tien landen in Europa via phishing en bankhelpdeskfraude vermoedelijk miljoenen euro’s heeft buitgemaakt.