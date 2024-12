Ook Koerden winnen terrein ten koste van Syrisch regeringsleger

De Koerden hebben al jaren een groot deel van het oosten van Syrië in handen. De rivier de Eufraat vormde daar de grens tussen het Koerdische gedeelte en het gebied van Assad. Nu lijken de Koerden dus de grens over te zijn gestoken, want Deir el-Zor ligt op de westelijke oever van de rivier. In die stad waren tot nog toe veel Iraanse adviseurs gestationeerd. Het is niet duidelijk of die ook zijn vertrokken.

De regio Deir el-Zor is een olierijk gebied dat grenst aan Irak. De vertrekkende Syrische regeringstroepen zijn volgens de SOHR naar Palmyra gegaan, de historische stad in het midden van het land.