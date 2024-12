Kabinet wil digitale EU-regels versimpelen

„Als je ondernemer bent, zie dan maar eens, in de wirwar van wet- en regelgeving, waar je wel en niet aan moet voldoen”, zei minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts na afloop van de telecomraad in Brussel. „Al die digitale wetgeving moet echt eenvoudiger”.

In november besloten EU-ministers al om de regeldruk uit Brussel met minimaal 25 procent te willen verminderen. De oproep van de negen EU-landen bouwt daarop voort. „We moeten kijken waar het eenvoudiger kan, waar er geknipt en geschrapt kan worden.”, aldus de minister.

Vooral voor kleine ondernemers en midden- en kleinbedrijven is er winst te boeken, denkt Beljaarts. Grote bedrijven hebben de middelen om met Europese wetgeving om te gaan. Kleine bedrijven zijn vaak genoodzaakt extra uren te maken of externe experts in te huren.

De afgelopen vijf jaar zijn er veel digitale wetten aangenomen in Brussel, zoals de AVG-richtlijn. Die stelt strenge voorwaarden aan bedrijven en organisaties over het opslaan van persoonsgegevens. Een ander voorbeeld is de AI-act, waarin staat hoe en onder welke voorwaarden kunstmatige intelligentie ontwikkeld mag worden.

Eurocommissaris voor technologie Henna Virkkunen staat positief tegenover het voorstel van Beljaarts. De twee gingen vrijdag al met elkaar in gesprek over de digitale problemen waar ondernemers tegenaan lopen.