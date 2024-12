Klever gaat akkoord over EU-Mercosur-verdrag eerst bestuderen

Binnenland

Minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) neemt de oproep van een Kamermeerderheid om niet in te stemmen met het EU-Mercosur-handelsverdrag „zeer serieus”. Maar zij wil het verdrag, waar vrijdag een akkoord over is gesloten, eerst bestuderen en bespreken met haar collega’s in het kabinet, voordat zij een besluit neemt. „Dit raakt meerdere ministeries.”