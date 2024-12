Bussen rond Roosendaal rijden door vol stroomnet langer op diesel

Binnenland

De bussen in en om Roosendaal rijden bij de start van de nieuwe concessie in West-Brabant komende zomer nog niet direct op elektriciteit. De provincie Noord-Brabant meldt dat door de overbelasting van het stroomnet onvoldoende capaciteit beschikbaar is om de bussen in een nieuwe remise op te laden. Daarom rijden ongeveer vijftig bussen in de eerste jaren van de concessie vanuit Roosendaal op diesel.