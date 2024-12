Monitor meldt terugtrekking regeringstroepen Homs, leger ontkent

Homs is de derde stad van Syrië en ligt op een belangrijk verkeersknooppunt. De weg van de hoofdstad Damascus naar de kust loopt langs Homs en de rebellen zouden die twee gebieden dus van elkaar kunnen afsnijden.

Homs was bij het begin van de burgeroorlog in 2011 een van de eerste steden die in opstand kwamen tegen het regime van Assad. In 2015 veroverden de regeringstroepen de stad. De rebellen kregen vrije aftocht.