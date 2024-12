Cel- en werkstraf voor jongen die Baudet met bierfles sloeg

Het incident vond plaats op 20 november vorig jaar in een café in Groningen. Baudet werd daar tijdens een campagne-evenement voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 aangevallen. De partijleider van Forum voor Democratie (FVD) hield een hoofdwond over aan de klap.

Er was 138 dagen jeugddetentie geëist tegen de Groninger, waarvan 120 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van tachtig uur.

De behandeling van de zaak in de rechtbank in Groningen vond twee weken geleden plaats achter gesloten deuren, omdat de verdachte minderjarig is. Hij was 15 jaar ten tijde van het incident. De uitspraak vrijdag was wel openbaar.

De zaak tegen een tweede verdachte is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het zou gaan om de tweelingbroer van de verdachte.