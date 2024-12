OM heeft nieuw bewijs in onderzoek eerwraakmoord Ryan uit Joure

„Ik zweer het,”, zegt Mohamed in gesprek met een oom, „zij wil ons vernederen. Ik ben eerlijk, als we weten waar dat meisje is, is dat meisje klaar.” De oom doet pogingen hem op andere gedachten te brengen. „Ze heeft iemand nodig om met haar te praten” reageert hij, „het is niet nodig dat het tot dood en moord leidt, en die onzin. Zij is nog jong.”

Het OM maakte vrijdag gewag van het bestand tijdens de tweede tussentijdse zitting in de zaak bij de rechtbank in Lelystad. Naast Mohamed (22) is ook zijn 24-jarige broer Muhanad verdachte. Hoofdverdachte is de vader van beiden en slachtoffer Ryan, de 52-jarige Khaled Al N. Hij is na de gewelddadige dood van zijn dochter verdwenen, verblijft vermoedelijk in Syrië en wil niet naar Nederland komen. Hij heeft onder meer in mails aan media gezegd dat hij zijn dochter heeft gedood en dat zijn zoons geen blaam treft.

Volgens justitie hebben de beide zoons Ryan op aanwijzing van hun vader van Rotterdam naar Lelystad gebracht, waar hij haar vervolgens om het leven zou hebben gebracht. Vader Khaled heeft in mails aan kranten gezegd dat alleen hij verantwoordelijk is. Ook zou hij zijn vrouw hebben geappt dat hij de moordenaar van zijn dochter is.

Het motief voor de moord zou zijn dat Ryan zich niet volgens de religieuze normen zou hebben gedragen, onder meer op sociale media. Zij zou al eerder zijn mishandeld binnen het gezin. De twee broers ontkennen dat zij de hand hebben gehad in de dood van hun zusje.

Het lichaam van de jonge vrouw werd op 28 mei in het water gevonden aan de Knardijk in Lelystad. Haar handen en benen waren vastgebonden, haar mond was afgeplakt met tape. Zij is vermoedelijk gewurgd. De politie arresteerde de broers op 3 juni.

De rechtbank bepaalde dat de broers in voorarrest moeten blijven. Het audiobestand versterkt de verdenking, aldus de rechter. Het nog lopende onderzoek concentreert zich onder meer op de telefoons van Mohamed en Muhanad. „Wij vermoeden dat daarin meer informatie is te vinden die duidelijkheid kan geven”, aldus de officier van justitie.

De volgende zitting is op 7 februari. Er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling van de zaak.