Drie verdachten ontvoeren jongen in Amsterdam nog vast

Het 17-jarige slachtoffer werd op zondagavond een auto ingetrokken in de Rijnstraat. Vanuit de Rivierenbuurt werd hij meegenomen naar het Amsterdamse Bos, waar hij zich moest uitkleden en gefilmd werd door de verdachten. De jongen kreeg ook een vloeistof over zich heen gegoten en er zou gedreigd zijn hem in brand te steken.

De jongen zou een schuld hebben bij de verdachten. Een politiewoordvoerder zei eerder dat het waarschijnlijk ging om een geldbedrag van enkele honderden euro’s.