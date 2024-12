Loods ingestort, zonnepanelen vallen op auto’s in Groningen

Binnenland

Door harde wind is vrijdag een loods van een bouwmarkt in de stad Groningen ingestort. Op een andere plek in de stad zijn zonnepanelen weggewaaid en op auto’s terechtgekomen. Ook bleek een muur te bewegen en werd gevreesd dat die zou instorten. Daarom zijn twee winkels ontruimd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen. Niemand is gewond geraakt.