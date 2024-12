ING: directe uitstoot bouwsector daalt nog amper

Bouwbedrijven hebben een relatief lage directe uitstoot van broeikasgassen. Vorig jaar was de directe uitstoot in de bouwsector terug op het niveau van 1990, na een stijging tot ongeveer 2007, aldus ING. De bank benadrukt dat de bouwsector veel groter is dan vroeger, waardoor er wel een relatieve daling van de uitstoot is geweest.

Maar als bouwbedrijven in 2050 klimaatneutraal willen zijn, moeten ze ook kijken naar de uitstoot van toeleveranciers en gebruikers van de door hen gebouwde gebouwen door onder meer de verwarming en verlichting. Toeleveranciers hebben nog steeds veruit de grootste uitstoot in de hele bouwketen, volgens de bank. Daar zijn de CO2-emissies al wel flink gedaald, doordat de bouwmaterialenindustrie grotendeels is gestopt met het gebruik van sterk vervuilende energiebronnen zoals kolen en aardolieproducten.

ING meldt bovendien dat ongeveer een derde van de 75 onderzochte grote bouw- en installatiebedrijven een concrete verduurzamingsdoelstelling heeft die voldoet aan de klimaatdoelen voor 2030. Van de onderzochte bouwers met minder dan 150 miljoen euro omzet heeft 11 procent concreet gepubliceerd per wanneer zij een emissieloze bedrijfsvoering willen voeren. Grotere bedrijven met meer dan 1 miljard euro omzet hebben vaker concrete klimaatdoelen, aldus ING.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten bouwbedrijven nog „aanzienlijke stappen ondernemen” om de uitstoot te verminderen, stelt ING. Daarvoor zijn veel verschillende maatregelen nodig, omdat broeikasgassen bij veel activiteiten vrijkomen. „Het verminderen van CO2-uitstoot in de bouwsector vereist een geïntegreerde aanpak die zowel directe als indirecte emissies aanpakt. Door te investeren in technologieën, duurzame praktijken en samen te werken met leveranciers, kunnen bouwbedrijven een significante bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.”