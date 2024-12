Blinde Meindert wordt weer gezien

Thuiskomen

Totdat hij zich Waypoint kon herinneren, de kringloop en dagbesteding plek op Urk. Hij meldde zich daar en werd met open armen ontvangen. ‘Het voelde als thuiskomen’. Hij is zo dankbaar dat hij hier vier dagen mag werken. Toen hij nog niet blind was, kwam hij hier ook geregeld dus hij weet nog waar alles staat. Hij heeft een goed geheugen.

Nu werk hij op de elektro-afdeling samen met z’n maatje, die hem af en toe even helpt. Hij repareert weer elektrische apparaten en zelfs lampen. Hij kan met zijn handen voelen hoeveel Watt het is. Led verlichting testen is nog even een uitdaging, want dat geeft geen warmte.

Gezien worden

Hij is opgewekt en dankbaar en voelt zich weer gewaardeerd. Blinde Meindert, die nu weer gezien wordt. Met zijn opgewekte humeur is hij een zegen en voorbeeld voor vele anderen die daar werken. Een van de voorbeelden van mensen die we een thuis mogen geven en ons zoveel terug geeft, zegt de manager André.