Ruim honderd vluchten op Schiphol geannuleerd om zware windstoten

Reizigers die vrijdag vliegen, moeten volgens Schiphol rekening houden met vertragingen en annuleringen, zowel bij vertrekkende als aankomende vluchten. De woordvoerder geeft aan dat het afhankelijk is van het weer of en hoeveel vluchten verder worden geannuleerd of vertraging oplopen.

De luchthaven adviseert reizigers de actuele vluchtinformatie te checken of contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

KLM meldt dat het meer dan negentig vluchten heeft geschrapt. Dat aantal loopt naar verwachting nog verder op, laat een woordvoerder weten.

Vrijdagochtend worden in het hele land, behalve in Noord-Brabant en Limburg, zware windstoten verwacht, meldt het KNMI. De windstoten bereiken snelheden van 75 tot 90 kilometer per uur, langs de kust kunnen ze mogelijk snelheden van 90 tot 100 kilometer per uur bereiken en op de Wadden 100 tot 120 kilometer per uur.

Het verkeer, en dan vooral fietsers en bestuurders van vrachtwagens en auto’ s met een aanhanger, kan er met name last van hebben, aldus het weerinstituut. „Ook kunnen boomtakken afbreken en voor gevaar zorgen”, meldt het KNMI. De wind neemt naar verwachting in de eerste helft van vrijdagmiddag af en de zware windstoten verdwijnen dan.