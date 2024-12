Biden overweegt gratie voor politieke tegenstanders van Trump

Buitenland

President Joe Biden en zijn stafleden bespreken de mogelijkheid of er preventief gratie moet worden verleend aan personen die mogelijk te maken krijgen met een hun vijandig gezinde nieuwe regering-Trump. Ze zijn bezorgd over de dreigementen van de nieuwgekozen president Donald Trump en anderen in zijn entourage om achter hun politieke tegenstanders aan te gaan. Dit schrijven The New York Times en The Washington Post.