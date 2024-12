Tsunamiwaarschuwingen in Californië na zware beving

„Een reeks krachtige golven en sterke stromingen kan de kust in uw omgeving bereiken”, staat in een waarschuwing van de autoriteiten in San Francisco. „U bent in gevaar. Vermijd kustwateren. Ga onmiddellijk naar hogergelegen gebieden of het binnenland.” Op televisiebeelden is te zien dat in het gebied files ontstonden.

Het epicentrum van de beving lag op ongeveer 63 kilometer ten westen van Ferndale, in een vrij dunbevolkt gebied in het noorden van Californië. Dat is hemelsbreed ongeveer 200 kilometer van de baai van San Francisco. De beving deed zich voor op 10 kilometer diepte.