Bemande NASA-missies naar de maan verder uitgesteld

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hoopt halverwege 2027 weer mensen voet op de maan te kunnen laten zetten. Dat is ruim een half jaar later dan eerder dit jaar werd aangekondigd. Toen werd de lancering ook al uitgesteld. „Maar we doen alles wat we kunnen om eerder te kunnen lanceren” zei NASA-topman Bill Nelson.