Politie deelt foto van man die mogelijk topman doodde in New York

De 50-jarige Thompson werd woensdag doodgeschoten voor een Hilton-hotel, waar een beleggersvergadering was van zijn zorgverzekeringsbedrijf UnitedHealthcare. De vermoedelijke dader vluchtte volgens de NYPD op een elektrische deelfiets naar Central Park. Er waren al beelden verspreid waarop een gemaskerde man met een capuchon te zien is: een terwijl hij een vuurwapen richt en een waarop hij wegfietst.

Amerikaanse media, waaronder NBC News en The New York Times (NYT), meldden dat op de plek van de moord kogelhulzen zijn gevonden waarin woorden waren gekerfd. Het zou volgens de NYT onder meer gaan om de woorden „delay” en „deny” (vertraag en wijs af), en volgens NBC News om „deny”, „defend” en „depose” (ontken, verdedig en getuig). De woorden zouden volgens sommige media een verwijzing kunnen zijn naar het boek Delay, Deny, Defend. Dat gaat over de onbereidheid van Amerikaanse zorgverzekeraars om claims uit te keren.