Veel mensen vroeg op pad, veel drukker op wegen dan gebruikelijk

Binnenland

Het was donderdag zoals verwacht een stuk vroeger heel druk op de Nederlandse wegen. Rond 16.45 uur stond er ruim 900 kilometer file, terwijl dat normaal gesproken zo’n 580 kilometer is, meldt de ANWB. Vooraf was al gewaarschuwd voor vroege drukte op de wegen door sinterklaasavond. Daardoor zijn veel mensen vroeger dan gebruikelijk op pad.