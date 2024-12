Mexico wil geen buitenlandse illegalen vanuit de VS opvangen

Mexico speelt een belangrijke rol in het Amerikaanse migratiebeleid. Het land vangt nu mensen op uit onder meer Cuba, Haïti, Nicaragua en Venezuela. Die landen hebben soms moeizame diplomatieke banden met de VS, die rechtstreekse deportaties in de weg staan.

De aankomende president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij hard gaat optreden tegen illegale migranten. Zijn running mate, de toekomstige vicepresident JD Vance, zei een miljoen mensen per jaar te willen uitzetten. „We hopen tot overeenstemming te komen met de regering-Trump zodat we als deze massale deportaties plaatsvinden, mensen uit andere landen direct naar het land van herkomst terugsturen”, zei Sheinbaum.

Trump probeert afspraken te maken met meerdere landen en eilanden over de opvang van uitgezette migranten die in hun land van herkomst niet meer welkom zijn, meldt NBC News. Volgens een bron gaat het naast Mexico ook om de Bahama’s, Panama, Grenada en de Turks- en Caicoseilanden.

De Bahama’s hebben het voorstel „onderzocht en krachtig afgewezen”, zegt het kantoor van minister-president Philip Davis. „Sinds de minister-president dit voorstel heeft afgewezen, zijn er geen verdere contacten of discussies met het transitieteam van Trump geweest.”