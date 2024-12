Kabinet neemt maatregelen tegen hoge terugvorderingen toeslagen

Toeslagen worden uitgekeerd als voorschotten, gebaseerd op een schatting vooraf van het jaarinkomen. Het geschatte inkomen wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de stijging van het wettelijk minimumloon. Maar bij veel huishoudens stijgt het inkomen harder. Zij krijgen dus een te hoog voorschot, waarvan dan achteraf een deel wordt teruggevorderd. Om dat tegen te gaan rekent Dienst Toeslagen voortaan met 3 procent extra stijging van het inkomen.

Daarnaast gaat Dienst Toeslagen vanaf volgend jaar gegevens over het vermogen gebruiken om vooraf te bepalen of een huishouden recht heeft op toeslagen. Ook komt er een proef waarbij de kinderopvangtoeslag automatisch wordt verlaagd wanneer ouders voor meer uren toeslag aanvragen dan dat hun kind op de opvang verblijft. Ook deze maatregelen moet helpen voorkomen dat mensen voorschoten krijgen die zij later moeten terugbetalen.

Ten slotte wordt gekeken naar de mogelijkheid om mensen te laten kiezen voor een „voorzichtig voorschot”. Dat is ingegeven door onderzoek waaruit blijkt dat mensen liever een lager voorschot krijgen en dan later een nabetaling, dan dat zij te maken krijgen met terugvorderingen.