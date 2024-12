Friesland zet zich in voor uitzonderingspositie uitrijden mest

Binnenland

De provincie Friesland gaat zich inzetten om op een aantal plekken toch meer mest uit te mogen rijden. Die uitzondering, ook wel derogatie, is recent ingetrokken door de Europese Unie. In de beleidsbrief voor landbouw in Friesland staat dat de provincie gaat lobbyen in Den Haag en Brussel om dit voor elkaar te krijgen.