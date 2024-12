Volgens de Koninklijke Marechaussee werden er eerder op de avond incidenten gemeld waarbij sprake was van vernielingen op de kazerne. Tijdens een surveillanceronde zagen marechaussees een militair die in een gemeenschappelijke ruimte openlijk harddrugs gebruikte, in het bijzijn van anderen. Bij een controle bleken ook twee andere militairen meerdere zakjes met drugs bij zich te hebben.

De drugs zijn in beslag genomen. Een woordvoerder van Defensie zegt niet op individuele gevallen in te kunnen gaan, maar wijst erop dat er altijd een onderzoek wordt ingesteld als een militair betrapt wordt met drugs. „En hangende het onderzoek wordt iemand geschorst. Als iemand op heterdaad met harddrugs wordt betrapt, kan daar ontslag op staan.”