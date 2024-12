Oud-Kamerlid Rehwinkel tijdelijk burgemeester Alphen aan den Rijn

Binnenland

Oud-Kamerlid Peter Rehwinkel is volgend jaar waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn. De 60-jarige Rehwinkel neemt de taken over van Liesbeth Spies, die na tien jaar stopt als burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente met bijna 115.000 inwoners. Spies volgt over enkele weken Martin van Rijn op als voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.