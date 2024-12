Frankrijk vindt huidige vorm Mercosur-deal ‘onaanvaardbaar’

Economie

Het voorlopige handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen van de Mercosur is in zijn huidige vorm voor de Franse president Emmanuel Macron nog altijd „onaanvaardbaar”. Het kantoor van de president kwam met die verklaring terwijl de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Uruguay is voor onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag. Daar wordt al 25 jaar over gepraat, maar het kwam nooit tot een akkoord.